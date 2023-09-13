Наводнения в Ливии: сообщают о более чем 5000 погибших

В терпящем наибольшие разрушения восточном городе Дерна около 6000 человек остаются пропавшими без вести, сказал министр здравоохранения в восточной администрации Ливии Осман Абдулджалил Он назвал ситуацию "катастрофической", когда посещал город в понедельник. По данным властей, в городе смыты целые кварталы.

عاجل :



تجاوز عدد الوفيات في ليبيا إلى 5000 وفاة حتى الأن ! pic.twitter.com/YwK7ElJcSZ — Screen Mix (@ScreenMix) September 12, 2023

لولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات

والأرض من معاصي العباد..

مابين قلّة حيلتي وثباتي

يا ربّ يا ربّ!

ما حيلةُ المُضطَر غير دُعائهِ..

اللهم لا تجعلنا نحتاج غيرك

وانت اقرب ألينا من حبل الوريد

اللهم سلّم سلّم.. pic.twitter.com/6W6eHirtbg— لِيبيَا حُسين. (@LybyaHsyn) September 11, 2023

Наводнения в Ливии

В Ливии уже несколько дней бушует штом "Дениэль", из-за чего в стране наблюдаются массовые наводнения. А 12 сентября стало известно о прорыве дамбы у восточного города Дерна.

Только в первый день катастрофы сообщалось о более 2000 погибших и 5-6 тысячах пропавших без вести.

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