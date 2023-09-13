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Наводнения в Ливии: сообщают о более чем 5000 погибших

Среда 13 сентября 2023 01:15
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Наводнения в Ливии: сообщают о более чем 5000 погибших Фото: из-за наводнений в Ливии погибли более 5000 человек (twitter.com/ScreenMix)
Автор: Антон Малиновский

В результате сильных наводнений и обрушения дамбы неподалеку от ливийского города Дерна погибли более 5300 человек, еще более 10000 числятся без вести пропавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Министерство внутренних дел восточного правительства Ливии заявило во вторник, что погибли не менее 5300 человек.

В терпящем наибольшие разрушения восточном городе Дерна около 6000 человек остаются пропавшими без вести, сказал министр здравоохранения в восточной администрации Ливии Осман Абдулджалил Он назвал ситуацию "катастрофической", когда посещал город в понедельник. По данным властей, в городе смыты целые кварталы.

Среди погибших, по меньшей мере, 145 были египтянами, сообщили во вторник представители северо-восточного города Тобрук в Ливии.

Наводнения в Ливии

В Ливии уже несколько дней бушует штом "Дениэль", из-за чего в стране наблюдаются массовые наводнения. А 12 сентября стало известно о прорыве дамбы у восточного города Дерна.

Только в первый день катастрофы сообщалось о более 2000 погибших и 5-6 тысячах пропавших без вести.

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