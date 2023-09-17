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Повені в Лівії: майже 40 тисяч людей стали переміщеними особами

Неділя 17 вересня 2023 06:11
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Повені в Лівії: майже 40 тисяч людей стали переміщеними особами Фото: через повені в Лівії переселенцями стали понад 38 тисяч людей (twitter.com/ScreenMix)
Автор: Антон Малиновський

Внаслідок сильних повеней в Лівії понад 38 тисяч людей були вимушені залишити домівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Міжнародна організація з міграції повідомила, що через повені було переселено понад 38 640 осіб. За даними МОМ, тількі в місті Дерна, де було зруйновано дамбу і загинули тисячі людей, було зруйновано понад 2217 будівель.

Всього в країні повені пошкодили понад 5000 будинків, зруйнували мережі водопостачання та призвели до серйозної нестачі питної води у постраждалих районах.

Повені в Лівії

У Лівії через шторм "Даніель" сталися масові повені. Крім того, 12 вересня стало відомо про прорив дамби біля східного міста Дерна.

Тільки першого дня катастрофи повідомлялося про понад 2 тисячі загиблих і 5-6 тисяч зниклих безвісти. Через день місцева влада повідомляла про те, що загинули понад 5300 людей. Міністр охорони здоров'я Осман Абдулджаліл Він назвав ситуацію в регіоні катастрофічною.

Пізніше стало відомо про понад 11 тисяч загиблих та 10 тисяч зниклих безвісти.

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