Повені в Італії завдали збитків на понад 7 мільярдів доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

Уряд Італії виділив близько двох мільярдів євро на ліквідацію наслідків повеней в регіоні Емілія-Романья і реконструкцію північного регіону.

"Точної оцінки поки немає, але збиток становитиме понад сім мільярдів. Два мільярди, надані урядом є важливими і були спрямовані в основному на бізнес. Але загальний рахунок буде набагато вищим", - сказала заступник губернатора з питань цивільного захисту Ірен Пріоло.

Вона додала, що пошкодження цивільної інфраструктури є безпрецедентними.

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