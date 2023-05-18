ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повінь на півночі Італії: тисячі людей евакуйовано, є загиблі

Новость на русском →
Рим, Четвер 18 травня 2023 03:04
Повінь на півночі Італії: тисячі людей евакуйовано, є загиблі Фото: повінь в Італії забрала життя дев'яти людей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дев'ятеро людей загинули, тисячі були евакуйовані зі своїх будинків внаслідок злив, які обрушилися на північний регіон Емілія-Романья в Італії, викликавши повені та зсуви ґрунту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр цивільного захисту Італії Нелло Мусумечі заявив, що в деяких районах лише за 36 годин випала половина середньорічної кількості опадів, внаслідок чого річки вийшли з берегів, затопивши сільськогосподарські угіддя.

Гран-прі "Формули-1" в Імолі було скасовано, щоб зменшити навантаження на аварійно-рятувальні служби та запобігти скупченню фанатів автоперегонів у затопленому регіоні.

"Ми стикаємося з катастрофічними подіями, яких, ймовірно, раніше не було. Надзвичайна кількість дощу випала на землю, яка більше не здатна його поглинати", - заявив журналістам президент регіону Емілія-Романья Стефано Боначчіні.

Сильніше за інших постраждав прибережний місто Равенна, відомий своїми пам'ятниками ранньої християнської спадщини. Представник місцевої поліції зазначив, що близько 14 тисяч людей було евакуйовано.

Влада заявила, що повінь торкнулася 37 міст і селищ і було зареєстровано близько 120 зсувів. Принаймні один міст недалеко від міста Болонья впав, деякі дороги були розмиті паводковими водами.

Нагадаємо, що в провінції Південне Ківу Республіки Конго сталися раптові повені, які забрали життя не менше 203 людей.

Також ми писали, що в Канаді через масштабні лісові пожежі евакуюють понад 24 тисячі жителів провінції Альберта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Надзвичайний стан
NEWS
Суцільна руїна. З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута
Суцільна руїна. З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу