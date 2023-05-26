Наводнения в Италии нанесли ущерб более чем на 7 миллиардов долларов

Масштабные наводнения на севере Италии нанесли ущерб на сумму более 7 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

Она добавила, что повреждения гражданской инфраструктуры беспрецедентны.

"Точной оценки пока нет, но ущерб составит более семи миллиардов. Два миллиарда, предоставленные правительством важны и были направлены в основном на бизнес. Но общий счет будет намного выше", - сказала заместитель губернатора по вопросам гражданской защиты Ирэн Приоло.

Правительство Италии выделило около двух миллиардов евро на ликвидацию последствий наводнений в регионе Эмилия-Романья и реконструкцию северного региона.

В результате ливней в Эмилия-Романья, которые повлекли наводнения и оползни были эвакуированы тысячи человек. Девять человек погибли.

Наводнение коснулось 37 городов и поселков, было зарегистрировано около 120 оползней. Недалеко от города Болонья упал мост.

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