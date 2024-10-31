UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Повені в Іспанії забрали ще більше життів: триває рятувальна операція

Фото: наслідки повені у Валенсії (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Унаслідок повеней, які обрушилися на Іспанію, кількість загиблих перевищила 100 осіб. Сьогодні, 31 жовтня, були знайдені тіла нових жертв у Валенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.

Сьогодні вранці рятувальні служби поновили пошукові роботи з надією знайти тих, хто зник безвісти.

Відомо, що близько восьми тіл було виявлено в гаражі району Ла-Торре у Валенсії, де через сильні дощі й розлив річок затопило низку будівель.

Повідомляється, що серед загиблих є місцевий поліцейський.

Рятувальники змогли деблокувати з-під завалів одну людину, однак пізніше вона померла після госпіталізації.

Загалом відомо про смерть 104 людей.

Місцева влада надає підтримку родинам постраждалих.

Мер Валенсії висловив щирі співчуття та прихильність усім, хто втратив близьких у цих масштабних повенях.

Нагадаємо, що в результаті руйнівних повеней в Іспанії спочатку повідомлялося про смерть щонайменше 51 людини. Про це стало відомо вчора, 30 жовтня.

Також були скасована десять рейсів, які мали вилетіти або прибути в аеропорт Валенсії.

Вже ввечері того ж дня кількість жертв зросла. Вона вже майже досягала 100, однак сьогодні цю позначку було, на жаль, перевищено.

 

Раніше ми також повідомляли про те, що днями найпотужніша за останні 40 років повінь сталась і у Франції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
В'ячеслав НегодаІспанія