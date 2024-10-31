Повені в Іспанії забрали ще більше життів: триває рятувальна операція

Сьогодні вранці рятувальні служби поновили пошукові роботи з надією знайти тих, хто зник безвісти.

Відомо, що близько восьми тіл було виявлено в гаражі району Ла-Торре у Валенсії, де через сильні дощі й розлив річок затопило низку будівель.

Повідомляється, що серед загиблих є місцевий поліцейський.

Рятувальники змогли деблокувати з-під завалів одну людину, однак пізніше вона померла після госпіталізації.

Загалом відомо про смерть 104 людей.

Місцева влада надає підтримку родинам постраждалих.

Мер Валенсії висловив щирі співчуття та прихильність усім, хто втратив близьких у цих масштабних повенях.

Нагадаємо, що в результаті руйнівних повеней в Іспанії спочатку повідомлялося про смерть щонайменше 51 людини. Про це стало відомо вчора, 30 жовтня.

Також були скасована десять рейсів, які мали вилетіти або прибути в аеропорт Валенсії.

Вже ввечері того ж дня кількість жертв зросла. Вона вже майже досягала 100, однак сьогодні цю позначку було, на жаль, перевищено.