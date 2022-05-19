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Поведение террориста: ОП о требовании России снять санкции за разблокировку портов Украины

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Требование России снять санкции в обмен на разблокировку портов Украины - это типичное поведение страны-террориста. Москва сначала "берет заложников", а затем шантажирует мировое сообщество продовольственным кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россия требует снятия санкций за разблокировку украинских портов, шантажируя мир продовольственным кризисом", - написал в своем Twitter Подоляк.

Он добавил, что такие требования Москвы характерны для террористов, которые сначала захватывают заложников, а потом требуют выкуп.

"Типовое поведение страны-террориста, которая берет заложников, чтобы просить вертолет с долларами. Но дураков нет, мир знает, с кем имеет дело. Заговорили о снятии санкций - надо затягивать удавку", - добавил советник главы ОП.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить санкции в отношении России в обмен на возможность возобновить экспорт зерновых через морские порты Украины.

Отметим, США потребовали от России разблокировать украинские порты для возобновления экспорта продовольствия.

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