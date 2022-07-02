Поваленные деревья и затопленные улицы: в Тернополе прошел мощный ливень

Сегодня, 2 июля, Тернополь накрыл мощный ливень, в результате чего в городе затоплены улицы и повалены деревья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской сайт 0352.ua.
Дождь с грозой начался в Тернополе во второй половине дня. Синоптики ранее объявили штормовое предупреждение.
Шквальный ветер повалил деревья в городе. В частности, одно из них упало в центре Тернополя, на улице Шашкевича.
Ливень в Тернополе длился недолго, однако дождь успел затопить улицы. В некоторых районах вода поднялась на уровень капота автомобилей.
На улицах Живова, Русской и Оболоня затоплены проезжие части.
Напомним, 30 июня мощный дождь затопил Одессу, в результате чего в городе остановился общественный транспорт.
А днем ранее гроза и шквальный ветер накрыли столицу и Киевскую область.
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