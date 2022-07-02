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Повалені дерева та затоплені вулиці: у Тернополі пройшла потужна злива

Фото: Тернопіль 2 липня затопила злива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 2 липня, Тернопіль накрила потужна злива, внаслідок чого у місті затоплені вулиці та повалені дерева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міський сайт 0352.ua.

Дощ з грозою почався у Тернополі у другій половині дня. Синоптики раніше оголосили штормове попередження.

Шквальний вітер повалив дерева у місті. Зокрема, одне з них впало у центрі Тернополя, на вулиці Шашкевича.

Злива у Тернополі тривала недовго, проте дощ встиг затопити вулиці. У деяких районах вода піднялася на рівень капота автомобілів.

На вулицях Живова, Руській та Оболоня затоплені проїжджі частини.

Нагадаємо, 30 червня потужний дощ затопив Одесу, в результаті чого у місті зупинився громадський транспорт.

А днем раніше гроза та шквальний вітер накрили столицю та Київську область.

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ГідрометцентрТернопіль