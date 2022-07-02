Повалені дерева та затоплені вулиці: у Тернополі пройшла потужна злива

Сьогодні, 2 липня, Тернопіль накрила потужна злива, внаслідок чого у місті затоплені вулиці та повалені дерева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міський сайт 0352.ua.
Дощ з грозою почався у Тернополі у другій половині дня. Синоптики раніше оголосили штормове попередження.
Шквальний вітер повалив дерева у місті. Зокрема, одне з них впало у центрі Тернополя, на вулиці Шашкевича.
Злива у Тернополі тривала недовго, проте дощ встиг затопити вулиці. У деяких районах вода піднялася на рівень капота автомобілів.
На вулицях Живова, Руській та Оболоня затоплені проїжджі частини.
Нагадаємо, 30 червня потужний дощ затопив Одесу, в результаті чого у місті зупинився громадський транспорт.
А днем раніше гроза та шквальний вітер накрили столицю та Київську область.
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