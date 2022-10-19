Путін зберігає владу, але його позиції похитнуться у разі поразки в Україні, - Reuters

Влада Володимира Путіна в Росії залишається міцною, попри військові невдачі в Україні, невдалу мобілізацію та політичну боротьбу. Добре поінформовані джерела говорять, що це може швидко змінитись, якщо він зазнає повної поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначається в публікації, більшість із джерел заявили, що російський президент опинився в одному з найскладніших моментів за більш як 20 років свого перебування при владі, оскільки його війська були відкинуті в Україні.

Джерела, у тому числі нинішні та колишні західні дипломати та урядовці, заявили, що жодної безпосередньої загрози з боку його найближчого оточення, військових чи розвідувальних служб не спостерігається.

"Наразі Путін тримається", - сказав Ентоні Брентон, колишній посол Великобританії в Росії.

Він сказав, що, на його думку, російський лідер сподівався вести переговори щодо України, можливо, з американцями, і сподівався, що військовий успіх повернеться до нього, попри те, що Захід називає нестачею живої сили, техніки і навіть ракет.

Перебуваючи при владі з 1999 року, Путін пережив безліч внутрішніх криз і воєн і неодноразово стикався з великими вуличними протестами, перш ніж фактично оголосив поза законом будь-яку реальну опозицію.

Проте "спеціальна військова операція" 70-річного президента в Україні з 24 лютого призвела до найнапруженішого протистояння між Сходом і Заходом з часів кубинської ракетної кризи 1962 року і викликала найжорсткіші санкції Заходу проти Росії.

Його армія зазнавала принизливих відступів, а також величезних втрат, і сотні тисяч російських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути відправлення на фронт. Путін також брязкає ядерною зброєю, що деякі інтерпретують як ознаку розпачу.

Деякі союзники - від "путінського піхотинця", як називає себе прокремлівський лідер Чечні Рамзана Кадирова, до "путінського кухаря" (прізвисько голови колись групи найманців Євгена Пригожина) - звинувачують воєначальників у поганому веденні війни.

Брентон, який мав справу з Путіним під час його другого терміну, сказав, що не спостерігалося публічної критики на його адресу з боку політичної чи бізнес-еліти чи будь-яких ознак дій проти нього, але це може тривати недовго.

"Якщо вони побачать, що продовжують відступати навесні, у березні/квітні наступного року, то моє чуття підказує, що в цей момент для Путіна виникнуть серйозні проблеми - не на рівні народу, а на рівні еліти. У вас є група людей, які в основі його егоїстичні і не хочуть бути частиною можливого фіаско", - сказав він.

"Робочі аргументи"

Протести родичів проти мобілізації, рішення України не мати справ з Путіним, а також явно незапланована та швидко відкликана заява президента США Джо Байдена про те, що Путіну не можна дозволити залишатися при владі, породили чутки про його майбутнє.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що опубліковане цього місяця повідомлення Washington Post про те, що член найближчого оточення Путіна виступив проти нього з приводу війни, "абсолютно не відповідає дійсності", але заявив, що велися відверті політичні дебати.

"Є робочі аргументи: щодо економіки, щодо проведення операції, - сказав Пєсков журналістам. - Це не ознака якогось розколу".

Кремль заявляє, що Путіна підтримує переважну більшість росіян, і він здобув переконливу перемогу на переобранні 2018 року.

Політична система Росії відома своєю непрозорістю, хоча напередодні вторгнення Вашингтон показав, що може побачити плани Москви.

Високопоставлений західний чиновник, який уважно стежить за ситуацією і відмовився назвати своє ім'я через делікатність теми, сказав, що досі не було серйозних зрад.

За словами чиновника, були ознаки чвар, скарг та повільного прийняття рішень, "але немає жодних ознак того, що він втратив контроль".

Офіційний представник США, який відмовився назвати своє ім'я з тієї ж причини, сказав, що Вашингтон та його союзники вважають позицію Путіна надійною. "Проте багато з його недавніх дій, включаючи мобілізацію, ясно показують, що Путін відстає".

З могутніми розвідувальними службами, які підтримують політичну систему, укомплектовану лоялістами, за якими уважно стежать, будь-кому було б важко й небезпечно виступити проти нього.

Ендрю Вайс, фахівець з Путіна з Фонду Карнегі, сказав, що, хоча в Росії "все можливо", громадська думка там менш важлива, ніж на Заході, справжні противники втекли або були ув'язнені, а Путін був оточений лоялістами.

Російський лідер може бути повалений у результаті палацового перевороту, повстання еліти або масового "штурму Бастилії", сказав він, зазначивши при цьому, що іракський лідер Саддам Хусейн правив понад десять років після того, як його вторгнення до Кувейту в 1990 році зазнало фіаско.

Панує страх

Тетяна Станова, засновник аналітичної фірми R.Politik, сказала, що Путін матиме проблеми, якщо в нього закінчаться варіанти ескалації конфлікту.

У цьому випадку еліта спробує переконати Путіна піти у відставку, передбачила вона, додавши, що ще не було жодних ознак переворотів, які повалили радянського лідера Микиту Хрущова у 1964 році або націлилися на Михайла Горбачова у серпні 1991 року.

"Якщо він зможе виконати свої негласні зобов'язання перед елітою та населенням - стабільність, мир, пенсії та зарплати - то йому нічого не загрожуватиме. Але якщо російська армія буде відтіснена до старих кордонів Росії, якщо українська армія піде далі в наступ і якщо бюджет не витримає та будуть затримки з пенсіями, еліта поступово мобілізуватиметься", - сказала він.

Хоча опитування громадської думки в Росії показують зростаючу тривогу громадськості, одне французьке дипломатичне джерело сказало, що, на їхню думку, Путін, який домінує у впливових державних ЗМІ, зможе зберегти свою владу.

"Давайте не забуватимемо, що панує страх", - сказало джерело. - Я, як і раніше, думаю, що більшість росіян підтримають Путіна, що б він не вирішив".

Високопоставлений європейський чиновник сказав, що Путіну доведеться демонстративно програти війну, щоб його позбавили посади.

Якщо і коли цей час настане, сказав колишній британський посол Брентон, його наступник навряд чи буде другом Заходу.

"Люди, які прийматимуть рішення, – жорсткі охоронці. Ми не отримаємо приємного ліберала", - сказав він.