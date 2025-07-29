Повалені дерева, затоплені будинки та вулиці: у ДСНС показали наслідки негоди в Україні

За даними ДСНС, у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.

Фото: наслідки негоди в Україні (t.me/dsns_telegram)

Окрім цього підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

У ДСНС зазначили, що до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.