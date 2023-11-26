Повалені дерева, ожеледиця та мокрий сніг. Яка ситуація з негодою в областях

Під час підготовки матеріалу використовувалися: пресслужба ДСНС, Facebook-сторінку голови Київської ОВА Руслан Кравченко, Telegram-канал "Одеса. Офіційно", пресслужба КМВА, Telegram-канал ДСНС, "Суспільне", Telegram-канал патрульної поліції Одеської області, Telegram-канал "Думська".

Попередження про негоду 26 та 27 листопада

Ввечері 25 листопада, в ДСНС попередили про суттєве ускладнення погодних умов майже по всій території України, окрім західних областей. В більшій частині регіонів очікуються хуртовини, сніг, мокрий сніг та дощ. Опади можуть спричинити ожеледицю.

Водіїв та пішоходів закликали, за можливості, перебувати вдома й не планувати дальніх мандрівок. У разі необхідності користуватись громадським транспортом, аби не створювати затори на автошляхах. Зокрема:

водіям потрібно змінити гуму на автівках з літньої на зимову;

бути особливо уважними й сповільнюватись поблизу перехресть і пішохідних переходів, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції;

пішоходам потрібно переходити дорогу тільки у встановлених місцях, біля наземних переходів зупиняйтеся, аби переконатися, що машини вас пропускають;

носіть на одязі світловідбивні флікери, які дозволять водіям заздалегідь побачити вас, та взуття, що не ковзає

Яка ситуація з негодою сьогодні, 26 листопада

Київ та Київська область

Про негоду, яка насувається на Київську область, попередив зранку, 26 листопада, голова Київської ОВА Руслан Кравченко. За його словами у неділю й понеділок обіцяють сильні снігопади, зокрема прогнозують ожеледицю, хуртовини, посилення вітру.

"Тож прошу кожного мешканця області заздалегідь подбати не лише про себе. Допоможіть тим, хто в разі погіршення погоди не зможе самостійно дістатися до магазину чи аптеки. Закупіть їм усе необхідне", - написав Кравченко.

Усім оперативні служби були переведені в режим цілодобового чергування.

Зокрема голова ОВА наказав районним адміністраціям забезпечити безперебійне функціонування систем життєзабезпечення й у разі необхідності розгорнути додаткові пункти незламності та обігріву.

"За першої потреби техніка та особовий склад виїжджатиме одразу. У цілодобовому режимі посипатимемо дороги хімічними засобами. Використовуємо максимально безпечні, які не псують ані покриття доріг, ані колеса автівок людей", - додав голова ОВА.

Як пише КМВА, вдень, 26 листопада й вночі 27 листопада, очікуються:

сильні снігопади (сніговий покрив очікується до 20-30 сантиметрів).

посилення вітру до 17-22 м/с;

хуртовини, снігові замети;

на дорогах ожеледиця.

Одеська область

Зокрема негода вирує й в Одеській області. Регіон засипало снігом, а на дорогах утворилась ожеледиця. У деяких населених пунктах зникло світло.

Внаслідок погіршення погодних умов, а саме сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю, сильні пориви вітру до 30 м/с, було прийнято рішення обмежити рух великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

М-15 Одеса-Рені (на місто Бухарест)

М-28 Одеса-Южне - М-14 (Об’їзд м. Одеси

"Орієнтований час заборони руху 12 години. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надано додатково", - додали в поліції.

Станом на 11:03, як пише "Одеса. Офіційно", рух на автодорозі "Одеса-Рені" було обмежено для всіх видів транспорту. Зокрема обмеження для фур запровадили й на "М-05 Київ - Одеса".

Також внаслідок негоди в місті падають дерева. Комунальники працюють над ліквідацією наслідків.

"В Білгород-Дністровському районі зі снігового замету витягли автомобіль швидкої допомоги і супроводжують його до місця виклику", - пише ДСНС України.

По території регіону наразі прибирають дерева проїзних частин дороги та приватних домоволодінь.

Загалом, поки що, рятувальників 18 разів залучали до ліквідації наслідків негоди.

Харківська область

В ДСНС попередили про те, що вранці, 26 листопада, в Харкові та Харківській області очікуються значні опади, а саме: сніг, мокрий сніг, дощ. Зокрема можливі ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини.

"Також вдень 26 листопада по місту та області очікуються пориви північно - східного вітру, 15 - 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий). Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними", - додала пресслужба.

Миколаївська область

На території регіону сьогодні вирує сніг з дощем. В ніч на 26 листопада комунальники обробили дороги 51 тонною реагентів.

За словами виконувача обов’язків головного інженера комунального підприємства "ЕЛУ Автодоріг" Дениса Барашковського в коментарі "Суспільному", у другій половині дня очікуються зниження температури та снігопад.

"Дороги зараз не слизькі, тому що температура не перейшла до критичної межі... Є певна каша, вона утворюється від роботи реагентів та снігу - перетворюється на воду й уходить у дорожню мережу зливової каналізації, - розповів Барашковський.

Дніпропетровська область

На території регіону, як відзначено в пресрелізі "ДТЕК Дніпровські електромережі", який було надано "Суспільному", оголосили про штормове попередження. Негода може призвести до аварійних відключень електроенергії в області. Енергетики працюватимуть у посиленому режимі.

"Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - мовиться у повідомленні.