UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повалені дерева, ожеледиця та мокрий сніг. Яка ситуація з негодою в областях

Фото: Повалені дерева, ожеледиця та мокрий сніг. Яка ситуація з негодою в областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України закликали бути обережними через негоду, яка вирує в країні. Найгірша ситуація наразі спостерігається в Одеській області.

Про те, яка наразі ситуація в регіонах України на тлі негоди - в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися:  пресслужба ДСНС, Facebook-сторінку голови Київської ОВА Руслан Кравченко, Telegram-канал "Одеса. Офіційно", пресслужба КМВА, Telegram-канал ДСНС, "Суспільне", Telegram-канал патрульної поліції Одеської області, Telegram-канал "Думська". 

Попередження про негоду 26 та 27 листопада 

Ввечері 25 листопада, в ДСНС попередили про  суттєве ускладнення погодних умов майже по всій території України, окрім західних областей. В більшій частині регіонів очікуються хуртовини, сніг, мокрий сніг та дощ. Опади можуть спричинити ожеледицю. 

Водіїв та пішоходів закликали, за можливості, перебувати вдома й не планувати дальніх мандрівок. У разі необхідності користуватись громадським транспортом, аби не створювати затори на автошляхах. Зокрема: 

  • водіям потрібно змінити гуму на автівках з літньої на зимову;
  • бути особливо уважними й сповільнюватись поблизу перехресть і пішохідних переходів, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції;
  • пішоходам потрібно переходити дорогу тільки у встановлених місцях, біля наземних переходів зупиняйтеся, аби переконатися, що машини вас пропускають;
  • носіть на одязі світловідбивні флікери, які дозволять водіям заздалегідь побачити вас, та взуття, що не ковзає

Яка ситуація з негодою сьогодні, 26 листопада 

Київ  та Київська область 

Про негоду, яка насувається на Київську область, попередив зранку, 26 листопада, голова Київської ОВА Руслан Кравченко. За його словами у неділю й понеділок обіцяють сильні снігопади, зокрема прогнозують ожеледицю, хуртовини, посилення вітру. 

"Тож прошу кожного мешканця області заздалегідь подбати не лише про себе. Допоможіть тим, хто в разі погіршення погоди не зможе самостійно дістатися до магазину чи аптеки. Закупіть їм усе необхідне", - написав Кравченко. 

Усім оперативні служби були переведені в режим цілодобового чергування. 

Зокрема голова ОВА наказав районним адміністраціям забезпечити безперебійне функціонування систем життєзабезпечення й у разі необхідності розгорнути додаткові пункти незламності та обігріву.

"За першої потреби техніка та особовий склад виїжджатиме одразу. У цілодобовому режимі посипатимемо дороги хімічними засобами. Використовуємо максимально безпечні, які не псують ані покриття доріг, ані колеса автівок людей", - додав голова ОВА. 

Як пише КМВА, вдень, 26 листопада й вночі 27 листопада, очікуються: 

  • сильні снігопади (сніговий покрив очікується до 20-30 сантиметрів).
  • посилення вітру до 17-22 м/с; 
  • хуртовини, снігові замети; 
  • на дорогах ожеледиця. 

Одеська область 

Зокрема негода вирує й в Одеській області. Регіон засипало снігом, а на дорогах утворилась ожеледиця. У деяких населених пунктах зникло світло. 

Внаслідок погіршення погодних умов, а саме сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю, сильні пориви вітру до 30 м/с, було прийнято рішення обмежити рух великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення: 

  • М-15 Одеса-Рені (на місто Бухарест) 
  • М-28 Одеса-Южне - М-14 (Об’їзд м. Одеси

"Орієнтований час заборони руху 12 години. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надано додатково", - додали в поліції. 

Станом на 11:03, як пише "Одеса. Офіційно", рух на автодорозі "Одеса-Рені" було обмежено для всіх видів транспорту. Зокрема обмеження для фур запровадили й на "М-05 Київ - Одеса". 

Також внаслідок негоди в місті падають дерева. Комунальники працюють над ліквідацією наслідків. 

"В Білгород-Дністровському районі зі снігового замету витягли автомобіль швидкої допомоги і супроводжують його до місця виклику", - пише ДСНС України.

По території регіону наразі прибирають дерева  проїзних частин дороги та приватних домоволодінь.

Загалом, поки що, рятувальників 18 разів залучали до ліквідації наслідків негоди. 

Харківська область 

В ДСНС попередили про те, що вранці, 26 листопада, в Харкові та Харківській області очікуються значні опади, а саме: сніг, мокрий сніг, дощ. Зокрема можливі ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини. 

"Також вдень 26 листопада по місту та області очікуються пориви  північно - східного вітру, 15 - 20 м/с.  (I рівень небезпечності, жовтий). Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними", - додала пресслужба. 

Миколаївська область 

На території регіону сьогодні вирує сніг з дощем. В ніч на 26 листопада комунальники обробили дороги 51 тонною реагентів.  

За словами виконувача обов’язків головного інженера комунального підприємства "ЕЛУ Автодоріг" Дениса Барашковського в коментарі "Суспільному", у другій половині дня очікуються зниження температури та снігопад. 

"Дороги зараз не слизькі, тому що температура не перейшла до критичної межі... Є певна каша, вона утворюється від роботи реагентів та снігу - перетворюється на воду й уходить у дорожню мережу зливової каналізації, - розповів Барашковський. 

Дніпропетровська область 

На території регіону, як відзначено в пресрелізі "ДТЕК Дніпровські електромережі", який було надано "Суспільному", оголосили про штормове попередження. Негода може призвести до аварійних відключень електроенергії в області. Енергетики працюватимуть у посиленому режимі. 

"Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - мовиться у повідомленні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОдесаМиколаїв