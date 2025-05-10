"АТЕШ" розвідав важливий завод, пов'язаний з дронами та РЛС у Петербурзі (фото)

Так, агенти продовжують працювати з виявлення об'єктів, що відіграють ключову роль у підтримці російського військового потенціалу.

"Цього разу наші люди провели успішну розвідку акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Радар ММС", розташованого в Санкт-Петербурзі", - йдеться в повідомленні.

Під час розвідки агенти "АТЕШ" вивчили режим охорони, зафіксували внутрішню логістику, маршрути переміщення продукції та персоналу, а також особливості інженерної інфраструктури підприємства.

"Особливу увагу було приділено технологічним лініям, пов'язаним із військовими замовленнями. Отриману інформацію вже передано Силам оборони України для подальшої роботи", - зазначають партизани.

Що відомо про підприємство "Радар ММС"

Це підприємство є одним із провідних розробників радіоелектронних систем і комплексів як спеціального, так і цивільного призначення. "

Радар ММС" бере активну участь у створенні високотехнологічних рішень для російської армії, включно із системами самонаведення для ракет, авіаційними пошуково-прицільними комплексами, безпілотними літальними апаратами і радіолокаційними станціями.