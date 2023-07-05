Пов'язані з російськими олігархами. Зеленський затвердив санкції проти 18 компаній

"Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовано проти 18 юридичних осіб, пов'язаних з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ", - розповів глава держави.

Він зазначив, що діяльність усіх фізосіб та юросіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну, має бути заблокована.

Згідно з текстом указу, санкції були введені зокрема проти ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited, які є акціонерами "Сенс Банку" (раніше "Альфа-Банк"). Його власники - підсанкційні російські олігархи Фрідман, Авен та Косогов. Наразі банк в Україні планують націоналізувати.

Крім перерахованих вище компаній, під обмеження також потрапили:

Альфастрахованіє Холдингз Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

ЕйБіЕйч Файненшл Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

Акціонерне товариство "АБ Холдинг" (Росія, Москва);

ТОВ "ЮНС-Холдинг" (Росія, Москва);

Акціонерне товариство "АльфаСтрахування" (Росія, Москва);

ТОВ "АС Фінанс" (Росія, Москва);

ТОВ "АС Холдинг" (Росія, Москва);

ТОВ "АльфаСтрахування – ОМС" (Росія, Москва);

ТОВ "АльфаСтрахування – Життя" (Росія, Москва);

Селін Лімітед (Seline Limited), Республіка Кіпр, м. Нікосія;

Маслін Холдингз Лімітед (Республіка Кіпр, м. Нікосія);

Фостар Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

ІЕксТі Лтд (Кіпр, м. Лімасол);

Вівіга Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

Фейрейкер Холдингз Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

Альфа Кепітал Холдингз Лімітед (Британські Віргінські Острови, м. Род-Таун).

Нагадаємо, наприкінці травня Верховна рада ухвалила закон, який спростить націоналізацію "Сенс Банку". Парламент дозволив передачу у власність держави банків, що належать підсанкційним особам.