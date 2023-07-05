Пов'язані з російськими олігархами. Зеленський затвердив санкції проти 18 компаній

Президент України Володимир Зеленський затвердив указ про санкції проти 18 компаній. Вони пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та Германом Ханом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.
"Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовано проти 18 юридичних осіб, пов'язаних з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ", - розповів глава держави.
Він зазначив, що діяльність усіх фізосіб та юросіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну, має бути заблокована.
Згідно з текстом указу, санкції були введені зокрема проти ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited, які є акціонерами "Сенс Банку" (раніше "Альфа-Банк"). Його власники - підсанкційні російські олігархи Фрідман, Авен та Косогов. Наразі банк в Україні планують націоналізувати.
Крім перерахованих вище компаній, під обмеження також потрапили:
Нагадаємо, наприкінці травня Верховна рада ухвалила закон, який спростить націоналізацію "Сенс Банку". Парламент дозволив передачу у власність держави банків, що належать підсанкційним особам.
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