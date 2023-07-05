Связаны с российскими олигархами. Зеленский утвердил санкции против 18 компаний

"Новый санкционный шаг нашего государства. Ограничения применены против 18 юридических лиц, связанных с потенциалом государства-террориста. Подписал сегодня соответствующий указ", - рассказал глава государства.

Он отметил, что деятельность всех физлиц и юрлиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину, должна быть заблокирована.

Согласно тексту указа, санкции были введены в том числе против ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, которые являются акционерами "Сенс Банка" (раньше "Альфа-Банк"). Его владельцы - подсанкционные российские олигархи Фридман, Авен и Косогов. Сейчас банк в Украине планируют национализировать.

Помимо вышеперечисленных компаний, под ограничения также попали:

Альфастрахование Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);

ЭйБиЭйч Файненшл Лимитед (Кипр, г. Никосия);

Акционерное общество "АБ Холдинг" (Россия, Москва);

ООО "ЮНС-Холдинг" (Россия, Москва);

Акционерное общество "АльфаСтрахование" (Россия, Москва);

ООО "АС Финанс" (Россия, Москва);

ООО "АС Холдинг" (Россия, Москва);

ООО "АльфаСтрахование - ОМС" (Россия, Москва);

ООО "АльфаСтрахование - Жизнь" (Россия, Москва);

Селин Лимитед (Seline Limited), Республика Кипр, г. Никосия;

Маслин Холдингз Лимитед (Республика Кипр, г. Никосия);

Фостар Лимитед (Кипр, г. Никосия);

ИЕксТи Лтд (Кипр, г. Лимасол);

Вивига Лимитед (Кипр, г. Никосия);

Фейрейкер Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);

Альфа Кэпитал Холдингз Лимитед (Британские Виргинские Острова, г. Род-Таун).

Напомним, в конце мая Верховная рада приняла закон, который упростит национализацию "Сенс Банка". Парламент разрешил передачу в собственность государства банков, принадлежащих подсанкционным лицам.