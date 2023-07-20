Пов'язані з ПВК "Вагнера". Британія ввела нові санкції проти росіян

Велика Британія у четвер, 20 липня, розширила санкції проти росіян. До списку потрапили особи, пов'язані з ПВК "Вагнера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.
Британський уряд ввів економічні санкції проти Центральноафриканської Республіки, режиму Судану та Малі. До списку потрапили низка компаній, а також росіяни та білорус. Їх пов'язують з приватною військовою компанією "Вагнера".
Так, санкції запровадили проти Івана Маслова. Він керує "вагнерівцями", які перебувають у Малі.
До списку потрапив Віталій Перфільєв. Офіційно він є радником президента Центральноафриканської Республіки та курує найманцями "Вагнера" у цій країні.
Британія також запровадила санкції проти росіян Костянтина Пікалова, Андрія Манделя, Михайла Потєпкіна, Олександра Малолетка, Олександра Іванова, а також білоруса Дмитра Ситого.
Крім того, санкції запровадили проти компаній "М-Інвест", Lobaye Invest SARLU, Meroe Gold, Sewa Security Services, Alsolag Mining Co Ltd.
Нагадаємо, наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин намагався влаштувати заколот проти військового керівництва РФ. Проте його бунт закінчився через день, а результатів не приніс.
Пригожин та частина "вагнерівців" після заколоту прибули до Білорусі. Там вони розташовуються у наметовому містечку.
Британська розвідка наголошує, що Кремль ще досі не визначив остаточну долю "вагнерівців". Частина з них, ймовірно, повернеться на фронт, а інші відновлять діяльність в Африці.
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