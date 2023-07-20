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Пов'язані з ПВК "Вагнера". Британія ввела нові санкції проти росіян

Фото: Британія ввела санкції проти осіб, пов'язаних з ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія у четвер, 20 липня, розширила санкції проти росіян. До списку потрапили особи, пов'язані з ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.

Британський уряд ввів економічні санкції проти Центральноафриканської Республіки, режиму Судану та Малі. До списку потрапили низка компаній, а також росіяни та білорус. Їх пов'язують з приватною військовою компанією "Вагнера".

Так, санкції запровадили проти Івана Маслова. Він керує "вагнерівцями", які перебувають у Малі.

До списку потрапив Віталій Перфільєв. Офіційно він є радником президента Центральноафриканської Республіки та курує найманцями "Вагнера" у цій країні.

Британія також запровадила санкції проти росіян Костянтина Пікалова, Андрія Манделя, Михайла Потєпкіна, Олександра Малолетка, Олександра Іванова, а також білоруса Дмитра Ситого.

Крім того, санкції запровадили проти компаній "М-Інвест", Lobaye Invest SARLU, Meroe Gold, Sewa Security Services, Alsolag Mining Co Ltd.

Що сталося з ПВК "Вагнера" після бунту

Нагадаємо, наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин намагався влаштувати заколот проти військового керівництва РФ. Проте його бунт закінчився через день, а результатів не приніс.

Пригожин та частина "вагнерівців" після заколоту прибули до Білорусі. Там вони розташовуються у наметовому містечку.

Британська розвідка наголошує, що Кремль ще досі не визначив остаточну долю "вагнерівців". Частина з них, ймовірно, повернеться на фронт, а інші відновлять діяльність в Африці.

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