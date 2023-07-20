Связаны с ЧВК "Вагнера". Британия ввела новые санкции против россиян

Британское правительство ввело экономические санкции против Центральноафриканской Республики, режима Судана и Мали. В список попал ряд компаний, а также россияне и белорус. Их связывают с частной военной компанией "Вагнера".

Так, санкции ввели против Ивана Маслова. Он руководит "вагнеровцами", которые находятся в Мали.

В список попал Виталий Перфильев. Официально он является советником президента Центральноафриканской Республики и курирует наемниками "Вагнера" в этой стране.

Британия также ввела санкции против россиян Константина Пикалова, Андрея Манделя, Михаила Потепкина, Александра Малолетка, Александра Иванова, а также белоруса Дмитрия Сытого.

Кроме того, санкции ввели против компаний "М-Инвест", Lobaye Invest SARLU, Meroe Gold, Sewa Security Services, Alsolag Mining Co Ltd.

Что произошло с ЧВК "Вагнера" после бунта

Напомним, в конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытался устроить мятеж против военного руководства РФ. Однако его бунт закончился через день, а результаты не принес.

Пригожин и часть "вагнеровцев" после мятежа прибыли в Беларусь. Там они располагаются в палаточном городке.

Британская разведка отмечает, что Кремль до сих пор не определил окончательную судьбу "вагнеровцев". Часть из них, по всей вероятности, вернется на фронт, а другие возобновят деятельность в Африке.

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