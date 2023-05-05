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Пов'язані з ІДІЛ. У Бельгії затримали семеро людей за підозрою в організації теракту

Фото: у Бельгії затримали семеро людей за підозрою в організації теракту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція Бельгії затримала семеро людей, більшість із яких чеченці, за підозрою у плануванні теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

У заяві Офісу прокурора йдеться про те, що підозрювані ще не вибрали точну мету для свого теракту, але поліція все одно вирішила викликати їх для допиту.

"Всі вони підозрюються у підготовці теракту в Бельгії. Слідчий суддя після низки процесуальних дій вирішить, чи доставити їх до нього і, можливо, видати ордер на арешт", - йдеться в повідомленні поліції.

За даними прокуратури, троє підозрюваних є громадянами Бельгії. У заяві відомства йдеться, що всі семеро нібито належали до групи рішучих прихильників угрупування "Ісламська держава".

Раніше повідомлялося, що у Бельгії готується новий пакет військової допомоги для України. Над цим працює уряд країни.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро підтвердив виділення найбільшого пакету військової допомоги для України .

Також ми писали, що Бельгія знайшла альтернативне джерело купівлі танків для України.

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