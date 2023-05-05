Пов'язані з ІДІЛ. У Бельгії затримали семеро людей за підозрою в організації теракту

Поліція Бельгії затримала семеро людей, більшість із яких чеченці, за підозрою у плануванні теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

У заяві Офісу прокурора йдеться про те, що підозрювані ще не вибрали точну мету для свого теракту, але поліція все одно вирішила викликати їх для допиту.

"Всі вони підозрюються у підготовці теракту в Бельгії. Слідчий суддя після низки процесуальних дій вирішить, чи доставити їх до нього і, можливо, видати ордер на арешт", - йдеться в повідомленні поліції.

За даними прокуратури, троє підозрюваних є громадянами Бельгії. У заяві відомства йдеться, що всі семеро нібито належали до групи рішучих прихильників угрупування "Ісламська держава".