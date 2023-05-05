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Связаны с ИГИЛ. В Бельгии задержали семь человек по подозрению в организации теракта

Фото: в Бельгии задержали семь человек по подозрению в организации теракта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция Бельгии задержала семь человек, большинство из которых чеченцы, по подозрению в планировании теракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В заявлении Офиса прокурора говорится, что подозреваемые еще не выбрали точную цель для своего теракта, но полиция все равно решила вызвать их для допроса.

"Все они подозреваются в подготовке теракта в Бельгии. Следственный судья после ряда процессуальных действий решит, следует ли доставить их к нему и, возможно, выдать ордер на арест", - говорится в сообщении полиции.

По данным прокуратуры, трое подозреваемых являются гражданами Бельгии. В заявлении ведомства говорится, что все семеро якобы принадлежали к группе решительных сторонников группировки "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что в Бельгии готовится новый пакет военной помощи для Украины. Над этим ведет работу правительство страны.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Александр де Кро подтвердил выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины.

Также мы писали, что Бельгия нашла альтернативный источник покупки танков для Украины.

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БельгияИГИЛ