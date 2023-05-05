Связаны с ИГИЛ. В Бельгии задержали семь человек по подозрению в организации теракта

Полиция Бельгии задержала семь человек, большинство из которых чеченцы, по подозрению в планировании теракта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
В заявлении Офиса прокурора говорится, что подозреваемые еще не выбрали точную цель для своего теракта, но полиция все равно решила вызвать их для допроса.
"Все они подозреваются в подготовке теракта в Бельгии. Следственный судья после ряда процессуальных действий решит, следует ли доставить их к нему и, возможно, выдать ордер на арест", - говорится в сообщении полиции.
По данным прокуратуры, трое подозреваемых являются гражданами Бельгии. В заявлении ведомства говорится, что все семеро якобы принадлежали к группе решительных сторонников группировки "Исламское государство".
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