Связаны с ИГИЛ. В Бельгии задержали семь человек по подозрению в организации теракта

Полиция Бельгии задержала семь человек, большинство из которых чеченцы, по подозрению в планировании теракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

В заявлении Офиса прокурора говорится, что подозреваемые еще не выбрали точную цель для своего теракта, но полиция все равно решила вызвать их для допроса.

"Все они подозреваются в подготовке теракта в Бельгии. Следственный судья после ряда процессуальных действий решит, следует ли доставить их к нему и, возможно, выдать ордер на арест", - говорится в сообщении полиции.

По данным прокуратуры, трое подозреваемых являются гражданами Бельгии. В заявлении ведомства говорится, что все семеро якобы принадлежали к группе решительных сторонников группировки "Исламское государство".