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Потяги до Словаччини та Чехії змінюють розклад руху 12-13 жовтня: у ДПСУ назвали причини

15:37 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Українців, які планують їхати потягом до Словаччини або Чехії, попередили про тимчасові зміни в русі 12 та 13 жовтня. Частина поїздів до цих країн та у зворотному напрямку не курсуватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Які потяги не курсуватимуть

За даними "Укрзалізниці" 12 жовтня скасовано потяг сполученням "Братислава - Чоп", який за розкладом мав прибути до Чопа о 21:41.

13 жовтня не курсуватимуть усі потяги до Словаччини та Чехії, а також у зворотному напрямку через пункт пропуску "Чоп (Страж)".

Обмеження пов'язані з ремонтними роботами на залізничній станції Чоп.

Що варто знати пасажирам

Якщо ви плануєте поїздку до Словаччини або Чехії 12 чи 13 жовтня, заздалегідь перевірте розклад і переконайтеся, що потрібний рейс відбудеться.

Це допоможе уникнути несподіванок на вокзалі та, за потреби, завчасно спланувати інший маршрут.

Нагадаємо, на кордоні України та Румунії запрацював новий пункт пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй". На першому етапі він зможе пропускати до 400 легкових автомобілів на добу, а після завершення будівництва повноцінного комплексу там також оформлюватимуть вантажівки й автобуси.

РБК-Україна раніше розповідало, що на українському кордоні посилюють заходи безпеки для подорожуючих і працівників пунктів пропуску. Зокрема, у п’яти прикордонних областях планують облаштувати 135 мобільних укриттів на 28 пунктах пропуску та під’їзних дорогах до них.

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