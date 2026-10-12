Потяги до Словаччини та Чехії змінюють розклад руху 12-13 жовтня: у ДПСУ назвали причини

Українців, які планують їхати потягом до Словаччини або Чехії, попередили про тимчасові зміни в русі 12 та 13 жовтня. Частина поїздів до цих країн та у зворотному напрямку не курсуватиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).
За даними "Укрзалізниці" 12 жовтня скасовано потяг сполученням "Братислава - Чоп", який за розкладом мав прибути до Чопа о 21:41.
13 жовтня не курсуватимуть усі потяги до Словаччини та Чехії, а також у зворотному напрямку через пункт пропуску "Чоп (Страж)".
Обмеження пов'язані з ремонтними роботами на залізничній станції Чоп.
Якщо ви плануєте поїздку до Словаччини або Чехії 12 чи 13 жовтня, заздалегідь перевірте розклад і переконайтеся, що потрібний рейс відбудеться.
Це допоможе уникнути несподіванок на вокзалі та, за потреби, завчасно спланувати інший маршрут.
Нагадаємо, на кордоні України та Румунії запрацював новий пункт пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй". На першому етапі він зможе пропускати до 400 легкових автомобілів на добу, а після завершення будівництва повноцінного комплексу там також оформлюватимуть вантажівки й автобуси.
РБК-Україна раніше розповідало, що на українському кордоні посилюють заходи безпеки для подорожуючих і працівників пунктів пропуску. Зокрема, у п’яти прикордонних областях планують облаштувати 135 мобільних укриттів на 28 пунктах пропуску та під’їзних дорогах до них.