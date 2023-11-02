Потяг не виправдання? Хто з "порушників" комендантської години зможе уникнути покарання

"Якщо людина прибуває потягом, то рекомендується перебувати на вокзалі до того, коли комендантська година перестане діяти", - розповіла вона.

Але, за словами речниці, Нацполіція безумовно буде входити в ситуацію та розглядати кожен випадок окремо.

"Є категорія людей, які зможуть перебувати (на вулиці під час комендантської години - ред.). Вони мають бути обов'язково з перепустками. Це категорія людей, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури чи обслуговують їх", - додала Бережна, зазначивши, що є певні вийнятки для яких люди отримують спецперепустки і можуть перебувати на вулицях. Те ж стосується і транспорту.

Штрафи для порушників комендантської години

До цього голова МВС Ігор Клименко повідомляв, що в уряді хочуть ввести штрафи для порушників комендантської години. Така ініціатива виникла на тлі декількох скандалів, зокрема того, що ресторани у Києві працювали попри обмеження. Клименко тоді зазначав, що штрафувати планують лише заклади. МВС пропонувало, щоб штрафи становили 34-170 тисяч гривень за перше порушення, а за повторні порушення протягом року - 340-680 тисяч гривень.

В кінці жовтня у Верховній раді зареестрували законопроект, згідно якому штрафи планують ввести і для громадян (від 8500 до 17 тисяч гривень), і для бізнесу (від 51 до 102 тисяч гривень). Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.