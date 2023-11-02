UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потяг не виправдання? Хто з "порушників" комендантської години зможе уникнути покарання

Фото: хто з "порушників" комендантської години зможе уникнути покарання (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Перебувати на вулиці під час комендантської години можна тільки при наявності перепустки. Навіть потяг, який прибув у цей час, не є виправденням для її недотримання.

Про це розповіла речниця Національної поліції Олена Бережна, пише РБК-Україна з посиланням на її коментар в ефірі телемарафону.

"Якщо людина прибуває потягом, то рекомендується перебувати на вокзалі до того, коли комендантська година перестане діяти", - розповіла вона.

Але, за словами речниці, Нацполіція безумовно буде входити в ситуацію та розглядати кожен випадок окремо.

"Є категорія людей, які зможуть перебувати (на вулиці під час комендантської години - ред.). Вони мають бути обов'язково з перепустками. Це категорія людей, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури чи обслуговують їх", - додала Бережна, зазначивши, що є певні вийнятки для яких люди отримують спецперепустки і можуть перебувати на вулицях. Те ж стосується і  транспорту.

Штрафи для порушників комендантської години

До цього голова МВС Ігор Клименко повідомляв, що в уряді хочуть ввести штрафи для порушників комендантської години. Така ініціатива виникла на тлі декількох скандалів, зокрема того, що ресторани у Києві працювали попри обмеження. Клименко тоді зазначав, що штрафувати планують лише заклади. МВС пропонувало, щоб штрафи становили 34-170 тисяч гривень за перше порушення, а за повторні порушення протягом року - 340-680 тисяч гривень.

В кінці жовтня у Верховній раді зареестрували законопроект, згідно якому штрафи планують ввести і для громадян (від 8500 до 17 тисяч гривень), і для бізнесу (від 51 до 102 тисяч гривень). Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
потягиКомендантська година