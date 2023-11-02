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Поезд не оправдание? Кто из "нарушителей" комендантского часа сможет избежать наказания

Фото: кто из "нарушителей" комендантского часа сможет избежать наказания (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Находиться на улице во время комендантского часа можно только при наличии пропуска. Даже прибывший в это время поезд, не является оправданием для его несоблюдения.

Об этом рассказала представитель Национальной полиции Елена Бережная, пишет РБК-Украина со ссылкой на ее комментарий в эфире телемарафона.

"Если человек прибывает на поезде, то рекомендуется находиться на вокзале до того, когда комендантский час перестанет действовать", - рассказала она.

Но, по словам спикера, Нацполиция безусловно будет входить в ситуацию и рассматривать каждый случай отдельно.

"Есть категория людей, которые смогут находиться (на улице во время комендантского часа - ред.). Они должны быть обязательно с пропусками. Это категория людей, работающих на объектах критической инфраструктуры или обслуживающих их", - добавила Бережная, отметив, что есть определенные исключения, для которых люди получают спецпропуска и могут находиться на улицах. То же касается и транспорта.

Штрафы для нарушителей комендантского часа

До этого глава МВД Игорь Клименко сообщал, что в правительстве хотят ввести штрафы для нарушителей комендантского часа. Такая инициатива возникла на фоне нескольких скандалов, в частности того, что рестораны в Киеве работали, несмотря на ограничения. Клименко тогда отмечал, что штрафовать планируют только заведения. МВД предлагало, чтобы штрафы составляли 34-170 тысяч гривен за первое нарушение, а за повторные нарушения в течение года - 340-680 тысяч гривен.

В конце октября в Верховной раде зарегистрировали законопроект, согласно которому штрафы планируют ввести и для граждан (от 8500 до 17 тысяч гривен), и для бизнеса (от 51 до 102 тысяч гривен). Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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