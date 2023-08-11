Потяг з Угорщини не прибув до України. Зворотній скасували

"Потяг 6284 "Дебрецен - Мукачево" формування MAV START (Угорщина) з технічних причин не прибув до України", - йдеться в повідомленні.

Наразі в УЗ з'ясовують деталі і очікують на інформацію від угорських колег.

"Рейс 33 "Мукачево - Будапешт" відправленням із Мукачево о 12:30 наразі скасовано.

Як повідомлялось, у зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині компанія "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з НП на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень-Київ, які відправились із Відня у неділю, 7 травня, запізнювались на 6 годин.