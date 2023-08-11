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Поезд из Венгрии не прибыл в Украину. Обратный отменили

Фото: поезд "Дебрецен - Мукачево" не прибыл в Украину 11 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украину не прибыл поезд из Венгрии, следовавший из венгерского Дебрецена в Мукачево. Обратный рейс в Венгрию также был отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныця.

"Поезд 6284 "Дебрецен - Мукачево" формирование MAV START (Венгрия) по техническим причинам не прибыл в Украину", - говорится в сообщении.

Сейчас в УЗ выясняют детали и ожидают информации от венгерских коллег.

"Рейс 33 "Мукачево - Будапешт" отправлением из Мукачево в 12:30 отменен.

Как сообщалось, в связи с частыми сбоями в движении поездов в Венгрии компания "Укрзализныця" объявила о сокращении маршрута поезда Киев-Вена.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, отправившиеся из Вены в воскресенье, 7 мая, опаздывали на 6 часов.

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Укрзализныця