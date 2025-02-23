Потяг та штраф – головні небезпеки: як правильно проїжджати переїзд на авто

Перетин шляхів двох видів транспорту, однаково важливих і амбіційних, попри всі технологічні досягнення залишається зоною особливої небезпеки. Як уникнути зіткнення з потягом та інших загроз (а їх чимало!) залізничного переїзду – читайте в матеріалі.

Залізничний переїзд як однорівнева розв’язка – споруда сама по собі доволі небезпечна, адже у випадку найменшого технічного збою чи помилки людини загрожує найтяжчими наслідками.

Причина одна і певно, вона зрозуміла: надто різні вагові і габаритні категорії у цих, даруйте, транспортних засобів. Пасажирський потяг важить в середньому від 600 до 100 тон, класичний товарняк – порядку 6000 тон, а легкове авто – не більше 2 т. І надто різні коефіцієнти тертя шин по асфальту ( в середньому 0,6) і сталі по сталі (в середньому 0,06). Тому Правила дорожнього руху приділяють стільки уваги проїзду переїздів.

Чому слід боятись потяга

Що ПДР, що елементарна фізика, що звичайна людська логіка не залишають водієві автомобіля іншого варіанту як беззастережне надання пріоритету потягу. Тому що гальмівний шлях потяга з цілком помірних 60 км/год – не менше 1 кілометра. Тобто, грубо кажучи, в багатьох випадах машиністові навіть немає сенсу гальмувати – потяг все одно знесе машину з рейок, мов сухий лист.

Дивно, але цей аргумент недостатньо вагомий для багатьох автомобілістів – і тому як результат численних зіткнень потяга з машиною державі вдалося встановити покарання за порушення правил руху через залізничний переїзд.

Ст. 123 Адміністративного кодексу України говорить, що за в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений, на водія автомобіля чекає таке покарання (звісно, якщо він виживе):

якщо порушення не потягнуло за собою наслідків – 340 – 425 грн;

якщо порушення спричинило створення аварійної обстановки - штраф в 850 грн. з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 до 12 місяців з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Як уникнути проблем на залізничному переїзді

Не поспішайте. Під’їхавши до переїзду, не починайте відразу перетинати колії. Зверніть увагу не тільки на дорожні знаки, на шлагбаум (якщо він є), а і на звуковий сигнал і ліхтарі світлофору. В будь-якому разі переконайтесь, що потягу справді немає і тільки тоді перетинайте залізницю;

Перед потягом не можна. Якщо на нерегульованому переїзді ви бачите потяг, що наближається, не намагайтесь проскочити перед ним. Адже сучасні потяги легко рухаються на 100 км/год, а вам непросто правильно оцінити швидкість наближення, бо з водійського місця потяг видно анфас – образно кажучи, тільки лобове скло і фари локомотива;

Зупиняйтесь правильно. Ви маєте зупинитись перед стоп-лінією, дорожнім знаком "Стоп" (проїзд без зупинки заборонено), шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити сигнали. Коли згаданих засобів організації дорожнього руху нема, потрібно зупинитись не ближче 10 м до найближчої рейки;

Тримайте дистанцію. Рушаючи на колії, краще дочекайтесь, щоб машина попереду вас перетнула їх: якщо вона чомусь зупиниться на рейках, і вас підіпруть ззаду, ви опинитесь у пастці на коліях;

Без затримок. Перетинайте рейки на одній з нижчих передач, пам’ятаючи, що сам переїзд часто має нерівності. При тому впевнено тисніть на акселератор, тримаючи оберти – щоб двигун гарантовано не заглух (стосується в першу чергу машин на "механіці").

Коротко

Важко знайти виправдання водієві, який виїздить на переїзд, коли технічні засоби чи певна посадова особа попереджають його про наближення потяга. Відтак, і аргументи не вчиняти так для подібних осіб підібрати непросто. Хіба що спробуємо ще раз нагадати про почуття і відчуття рідних і близьких, яким доведеться розгрібати (в усіх сенсах) наслідки "героїзму" недисциплінованого драйвера.

Під час підготовки публікації використані матеріали Правила дорожнього руху України і КоАП України.