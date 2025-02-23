Поезд и штраф - главные опасности: как правильно проезжать переезд на авто

Пересечение путей двух видов транспорта, одинаково важных и амбициозных, несмотря на все технологические достижения остается зоной особой опасности. Как избежать столкновения с поездом и других угроз (а их немало!) железнодорожного переезда - читайте в материале.

Железнодорожный переезд как одноуровневая развязка - сооружение само по себе довольно опасное, ведь в случае малейшего технического сбоя или ошибки человека грозит тяжелыми последствиями.

Причина одна и вероятно, она понятна: слишком разные весовые и габаритные категории у этих, извините, транспортных средств. Пассажирский поезд весит в среднем от 600 до 100 тонн, классический товарняк - порядка 6000 тонн, а легковое авто - не более 2 т. И слишком разные коэффициенты трения шин по асфальту (в среднем 0,6) и стали по стали (в среднем 0,06). Поэтому Правила дорожного движения уделяют столько внимания проезду переездов.

Почему следует бояться поезда

Что ПДД, что элементарная физика, что обычная человеческая логика не оставляют водителю автомобиля другого варианта как безоговорочное предоставление приоритета поезду. Потому что тормозной путь поезда при вполне умеренных 60 км/ч - не менее 1 километра. То есть, грубо говоря, во многих выпадах машинисту даже нет смысла тормозить - поезд все равно снесет машину с рельсов, как сухой лист.

Удивительно, но этот аргумент недостаточно весомый для многих автомобилистов - и поэтому как результат многочисленных столкновений поезда с машиной государству удалось установить наказание за нарушение правил движения через железнодорожный переезд.

Ст. 123 Административного кодекса Украины гласит, что за въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено, водителя автомобиля ждет такое наказание (конечно, если он выживет):

если нарушение не повлекло за собой последствий - 340 - 425 грн;

если нарушение повлекло создание аварийной обстановки - штраф в 850 грн. с платным изъятием транспортного средства или без такового, или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев с платным изъятием транспортного средства или без такового или административный арест на срок от 7 до 10 суток с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Как избежать проблем на железнодорожном переезде

Не спешите. Подъехав к переезду, не начинайте сразу пересекать пути. Обратите внимание не только на дорожные знаки, на шлагбаум (если он есть), а и на звуковой сигнал и фонари светофора. В любом случае убедитесь, что поезда действительно нет и только тогда пересекайте железную дорогу;

Перед поездом нельзя. Если на нерегулируемом переезде вы видите приближающийся поезд, не пытайтесь проскочить перед ним. Ведь современные поезда легко двигаются на 100 км/ч, а вам непросто правильно оценить скорость приближения, потому что с водительского места поезд видно анфас - образно говоря, только лобовое стекло и фары локомотива;

Останавливайтесь правильно. Вы должны остановиться перед стоп-линией, дорожным знаком "Стоп" (проезд без остановки запрещен), шлагбаумом или светофором так, чтобы видеть сигналы. Когда упомянутых средств организации дорожного движения нет, нужно остановиться не ближе 10 м до ближайшего рельса;

Соблюдайте дистанцию. Двигаясь на пути, лучше дождитесь, чтобы машина впереди вас пересекла их: если она почему-то остановится на рельсах, и вас подопрут сзади, вы окажетесь в ловушке на путях;

Без задержек. Пересекайте рельсы на одной из низших передач, помня, что сам переезд часто имеет неровности. При этом уверенно давите на акселератор, держа обороты - чтобы двигатель гарантированно не заглох (касается в первую очередь машин на "механике").

Коротко

Трудно найти оправдание водителю, который выезжает на переезд, когда технические средства или определенное должностное лицо предупреждают его о приближении поезда. Следовательно, и аргументы не поступать так для подобных лиц подобрать непросто. Разве что попробуем еще раз напомнить о чувствах и ощущениях родных и близких, которым придется разгребать (во всех смыслах) последствия "героизма" недисциплинированного драйвера.

При подготовке публикации использованы материалы Правила дорожного движения Украины и КоАП Украины.