Потужності ВПК країн Заходу зростають, але досі не покривають попит, - главком ЗС Литви

Главком литовської армії, який бере участь у засіданні Військового комітету НАТО відзначив, що практично всі Західні країни збільшили видатки на оборону, однак він вважає, що необхідно відновити такі можливості, якими вони були за часів Холодної війни.

"Потужності військового виробництва збільшуються, але замовлення вони не покривають. Досягнення України також мають прямий вплив на нашу готовність, тому ми говоримо, що промислові потужності мають бути негайно збільшені", - заявив Рупшис.

Виробництво зброї в країнах НАТО

На початку цього року президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що Європі необхідно інвестувати кошти у збільшення виробництва озброєння, для того, щоб довести свою силу та стійкість.

Він впевнений, що вже найближчим часом очікується "більше європейського НАТО в Європі".

За даними ЗМІ, польські оборонні заводи в декілька разів збільшують виробництво зброї завдяки безпрецедентним інвестиціям в оборонну промисловість.

18 січня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Париж виготовить 78 самохідних артилерійських установок CEASAR для потреб ЗСУ.