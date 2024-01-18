Мощности ВПК стран Запада растут, но до сих пор не покрывают спрос, - главком ВС Литвы

Главком литовской армии, который принимает участие в заседании Военного комитета НАТО, отметил, что практически все Западные страны увеличили расходы на оборону, однако он считает, что необходимо восстановить такие возможности, какими они были во времена Холодной войны.

"Мощности военного производства увеличиваются, но заказы они не покрывают. Достижения Украины также оказывают прямое влияние на нашу готовность, поэтому мы говорим, что промышленные мощности должны быть немедленно увеличены", - заявил Рупшис.

Производство оружия в странах НАТО

В начале этого года президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что Европе необходимо инвестировать средства в увеличение производства вооружения для того, чтобы доказать свою силу и устойчивость.

Он уверен, что в ближайшее время ожидается "больше европейского НАТО в Европе".

По данным СМИ, польские оборонные заводы в несколько раз увеличивают производство оружия благодаря беспрецедентным инвестициям в оборонную промышленность.

18 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж изготовит 78 самоходных артиллерийских установок CEASAR для нужд ВСУ.