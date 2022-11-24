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Потужності на Київ дуже мало, але її кожну годину з’являється більше, - YASNO

Фото: в YASNO розповіли, яка ситуація з відключенням електроенергії у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко прокоментував стан енергосистеми столиці. За його даними, зараз у Києві дуже мало потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Коваленко.

"Потужності на місто дуже мало. Але! Її кожну годину з’являється більше. Якщо коротко, то іде запуск атомної генерації крок за кроком. Це дає можливість робити "обміни", - написав Коваленко.

За його словами, це означає, що енергетики будуть намагатись рівномірно дати години зі світлом кожному. Тобто десь по 3-4 години зі світлом і потім обмін.

Зазначено, що цей обмін ведеться виключно по лініям. Поки немає можливості робити це за графіками та на рівні конкретних адрес.

"Вечір та ніч так проживемо. Маю надію, що за ніч доступна потужність на місто збільшиться і ми поступово дійдемо до стану понеділка", - додав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що станом на 17:20 24 листопада 70% житлового фонду Києва знаходяться в режимі аварійного відключення електроенергії.

Також раніше ми писали, що у Києві даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.

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КиївЕлектроенергія