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Мощности на Киев очень мало, но ее каждый час появляется больше, - YASNO

Фото: в YASNO рассказали, какая ситуация с отключением электроэнергии в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко прокомментировал состояние энергосистемы столицы. По его данным, сейчас в Киеве очень мало мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сергея Коваленко.

"Мощности на город очень мало. Но! Ее каждый час появляется больше. Если коротко, то идет запуск атомной генерации шаг за шагом. Это позволяет делать "обмены", - написал Коваленко.

По его словам, это означает, что энергетики будут стараться равномерно дать часы со светом каждому. То есть где-то по 3-4 часа со светом и затем обмен.

Отмечено, что этот обмен ведется только по линиям. Пока нет возможности делать это по графику и на уровне конкретных адресов.

"Вечер и ночь так проживем. Надеюсь, что за ночь доступная мощность на город увеличится и мы постепенно дойдем до состояния понедельника", - добавил гендиректор YASNO.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что по состоянию на 17.20 24 ноября 70% жилищного фонда Киева находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии.

Также ранее мы писали, что в Киеве будут давать электричество на 2-3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

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КиевЭлектроэнергия