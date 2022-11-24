Мощности на Киев очень мало, но ее каждый час появляется больше, - YASNO

"Мощности на город очень мало. Но! Ее каждый час появляется больше. Если коротко, то идет запуск атомной генерации шаг за шагом. Это позволяет делать "обмены", - написал Коваленко.

По его словам, это означает, что энергетики будут стараться равномерно дать часы со светом каждому. То есть где-то по 3-4 часа со светом и затем обмен.

Отмечено, что этот обмен ведется только по линиям. Пока нет возможности делать это по графику и на уровне конкретных адресов.

"Вечер и ночь так проживем. Надеюсь, что за ночь доступная мощность на город увеличится и мы постепенно дойдем до состояния понедельника", - добавил гендиректор YASNO.