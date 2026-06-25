Потужний землетрус сколихнув Венесуелу: у столиці зруйновані будівлі

За даними Геологічної служби США (USGS), перший землетрус магнітудою 7,1 стався поблизу міста Морон на карибському узбережжі Венесуели, приблизно за 168 кілометрів на захід від Каракаса. Менш ніж за хвилину регіон сколихнув ще потужніший поштовх магнітудою 7,5.

У Каракасі люди масово вибігали з будівель на вулиці. У кількох районах столиці зафіксували обвали конструкцій та хмари пилу після руйнування будинків. Влада повідомила про пошкодження житлових будівель і початок рятувальних робіт.

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Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельйо заявив, що землетруси відчувалися у низці штатів країни. За його словами, в окремих районах Каракаса склалася "тривожна ситуація" через обвали будівель. Влада закликала мешканців залишатися на відкритому повітрі через ризик повторних поштовхів.

Після землетрусів Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив загрозу для частини Карибського регіону, зокрема Віргінських островів, Аруби, Кюрасао та Бонайре. Згодом деякі попередження були скасовані.

Наразі офіційних даних про кількість загиблих або постраждалих немає. Водночас фахівці Геологічної служби США попередили про ймовірність значних руйнувань та великої кількості жертв через силу землетрусів.

За оцінками експертів, ці поштовхи стали одними з найпотужніших у Венесуелі за понад сто років.