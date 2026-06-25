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Мощное землетрясение всколыхнуло Венесуэлу: в столице разрушены здания

03:29 25.06.2026 Чт
2 мин
Испуганные люди выбегали из домов, боясь попасть под завалы в случае их разрушения
aimg Юлия Маловичко
Фото: люди экстренно покидали здания во время землетрясения (Getty Images)

В Венесуэле вечером 24 июня произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,1 и 7,5. Подземные толчки повлекли за собой разрушение зданий в столице страны Каракасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным Геологической службы США (USGS), первое из землетрясений магнитудой 7,1 произошло вблизи города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Менее чем через минуту регион потряс еще более мощный толчок магнитудой 7,5.

В Каракасе люди массово выбегали из построек на улицы. В нескольких районах столицы зафиксировали обвалы конструкций и пыльные облака после разрушения домов. Власти сообщили о повреждении жилых зданий и начале спасательных работ.

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Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что землетрясения ощущались в ряде штатов страны. По его словам, в отдельных районах Каракаса сложилась "тревожная ситуация" из-за обвалов зданий. Власти призвали жителей оставаться на открытом воздухе из-за риска повторных толчков.

После землетрясений Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил угрозу для части Карибского региона, в частности Виргинских островов, Арубы, Кюрасао и Бонайре. Впоследствии некоторые предупреждения были отменены.

Пока официальных данных о количестве погибших или пострадавших нет . В то же время, специалисты Геологической службы США предупредили о вероятности значительных разрушений и большого количества жертв из-за силы землетрясений.

По оценкам экспертов, эти толчки стали одними из самых мощных в Венесуэле более ста лет.

Напомним, в прошлом году в Мьянме произошло мощное землетрясение. Тогда число жертв превысило 2700 человек, еще 400 числятся пропавшими без вести.

Еще сообщалось о мощном землетрясении в турецкой провинции Балыкесир - была зафиксирована магнитуда 6,1. Подземные толчки ощущались в Стамбуле, Измире, Бурсе и ряде соседних регионов.

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