Мощное землетрясение всколыхнуло Венесуэлу: в столице разрушены здания

В Венесуэле вечером 24 июня произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,1 и 7,5. Подземные толчки повлекли за собой разрушение зданий в столице страны Каракасе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным Геологической службы США (USGS), первое из землетрясений магнитудой 7,1 произошло вблизи города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Менее чем через минуту регион потряс еще более мощный толчок магнитудой 7,5.
В Каракасе люди массово выбегали из построек на улицы. В нескольких районах столицы зафиксировали обвалы конструкций и пыльные облака после разрушения домов. Власти сообщили о повреждении жилых зданий и начале спасательных работ.
Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что землетрясения ощущались в ряде штатов страны. По его словам, в отдельных районах Каракаса сложилась "тревожная ситуация" из-за обвалов зданий. Власти призвали жителей оставаться на открытом воздухе из-за риска повторных толчков.
После землетрясений Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил угрозу для части Карибского региона, в частности Виргинских островов, Арубы, Кюрасао и Бонайре. Впоследствии некоторые предупреждения были отменены.
Пока официальных данных о количестве погибших или пострадавших нет . В то же время, специалисты Геологической службы США предупредили о вероятности значительных разрушений и большого количества жертв из-за силы землетрясений.
По оценкам экспертов, эти толчки стали одними из самых мощных в Венесуэле более ста лет.
Напомним, в прошлом году в Мьянме произошло мощное землетрясение. Тогда число жертв превысило 2700 человек, еще 400 числятся пропавшими без вести.
Еще сообщалось о мощном землетрясении в турецкой провинции Балыкесир - была зафиксирована магнитуда 6,1. Подземные толчки ощущались в Стамбуле, Измире, Бурсе и ряде соседних регионов.