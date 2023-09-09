Потужний землетрус в Марокко: кількість загиблих зросла вдвічі

Як пише видання, багато загиблих під час землетрусу перебували у важкодоступних районах на південь від Марракеша.

Також зазначається, що щонайменше 29 людей отримали поранення й наразі перебувають в лікарнях.

За словами свідків, під час землетрусу деякі будівлі обвалились, а на частині стін середньовічного міста з'явилися великі тріщини. Місцеві телеканали транслювали кадри з поваленим мінаретом мечеті, уламки якого лежали на розбитих автомобілях.

Наразі рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість швидкій допомозі дістатись до постраждалих.

В гірських селах повідомляють про людей, які досі перебувають під завалами.

Землетрус в Марокко

Згідно з даними геологічної служби США, землетрус стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіл. Тим часом Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) стверджує, що він стався на глибині 27 км, і спочатку оцінив магнітуду у 7 балів.

Станом на ранок Міністерство внутрішніх справ Марокко заявляло про щонайменше 296 загиблих людей.