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Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое

Фото: Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Марокко продолжает стремительно расти количество погибших людей в результате ночного землетрясения. Сейчас известно о меньшей мере 632 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, многие погибшие во время землетрясения находились в труднодоступных районах к югу от Марракеша. 

Также отмечается, что по меньшей мере 29 человек получили ранения и сейчас находятся в больницах. 

По словам свидетелей, во время землетрясения некоторые здания обвалились, а на части стен средневекового города появились большие трещины. Местные телеканалы транслировали кадры с поваленным минаретом мечети, обломки которого лежали на разбитых автомобилях. 

Сейчас спасатели работают над расчисткой дорог, чтобы дать возможность скорой помощи добраться до пострадавших. 

В горных селах сообщают о людях, которые до сих пор находятся под завалами.

Землетрясение в Марокко 

Согласно данным геологической службы США, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игил. Между тем Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) утверждает, что оно произошло на глубине 27 км, и изначально оценил магнитуду в 7 баллов.

По состоянию на утро Министерство внутренних дел Марокко заявляло о меньшей мере 296 погибших людей.

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Марокко