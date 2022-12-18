Потужний вибух стався на нафтогазовому родовищі в Іркутській області РФ

В Іркутській області РФ стався потужний вибух на Марківському нафтогазовому родовищі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Зазначається, що пожежа охопила площу близько 1000 квадратних метрів. Є постраждалий.
Очевидці публікують відео з місця пожежі у численних Telegram-каналах та на YouTube.
Вчора, 17 грудня, РБК-Україна повідомляло, що у російському Владивостоці сталася масштабна пожежа на складі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на російському нафтокомбінаті в Східному Сибіру.
Додамо, раніше стало відомо про пожежу в торговельному центрі в Підмосков'ї.
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