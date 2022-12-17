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У російському Владивостоці спалахнула масштабна пожежа на складі (відео)

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Владивосток, Субота 17 грудня 2022 15:33
У російському Владивостоці спалахнула масштабна пожежа на складі (відео) Фото: в російському Владивостоці спалахнула масштабна пожежа на складі (t.me/vdvok)
Автор: Марія Кучерявець

У російському Владивостоці сьогодні, 17 грудня сталася масштабна пожежа на складі. Площа якої швидко зросла з однієї до двох тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канал.

"Серйозну пожежу гасять у Владивостоці співробітники МНС. Увечері 17 грудня на вулиці Кар'єрній спалахнули торгові склади", - пишуть місцеві видання.

Вказано, що на цю мить пожежу вдалося локалізувати, але для повної ліквідації на місце прибувають нові розрахунки. У соцмережах вже з'явились кадри пожежі.

Попередньо, постраждалих внаслідок інциденту немає. Російські ЗМІ припускають, що пожежа виникла на складі кондитерської фабрики "Яшкіно".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на російському нафтокомбінаті в Східному Сибіру.

Додамо, раніше стало відомо про пожежу в торговельному центрі в Підмосков'ї.

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