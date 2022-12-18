Мощный взрыв произошел на нефтегазовом месторождении в Иркутской области РФ

В Иркутской области РФ произошел мощный взрыв на Марковском нефтегазовом месторождении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что пожар охватил площадь около 1000 квадратных метров. Есть пострадавший.
Очевидцы публикуют видео с места пожара в многочисленных Telegram-каналах и на YouTube.
Вчера, 17 декабря, РБК-Украина сообщало, что в российском Владивостоке произошел масштабный пожар на складе.
Напомним, недавно мы писали о пожаре на российском нефтекомбинате в Восточной Сибири.
Ранее стало известно о пожаре в торговом центре в Подмосковье.
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