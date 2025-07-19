Мощный взрыв всколыхнул Лос-Анджелес: полиция потеряла трех офицеров

Трагический инцидент произошел в пятницу, 18 июля, в учебном центре департамента шерифа округа Лос-Анджелес, расположенном в Академии Бискайлуз на востоке города.

Там незадолго до 7:30 утра по местному времени (14:30 по Гринвичу) в результате мощного взрыва погибли по меньшей мере три человека.

Согласно видеозаписи с воздуха, снятой ABC 7, взрыв был достаточно мощным, чтобы повредить автомобили шерифа, находившиеся неподалеку, выбив окна по меньшей мере одного внедорожника.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди подтвердила информацию о погибших и заявила, что власти продолжают активно выяснять обстоятельства трагедии. Об этом она сообщила в соцсети X (бывший Twitter):

"Я только что разговаривала с @USAttyEssayli (федеральным прокурором Биллом Эссейли) о, видимо, ужасном инциденте, в результате которого погибли по меньшей мере три человека в учебном центре правоохранительных органов в Лос-Анджелесе", - написала Бонди.

Отметим, что данный инцидент вызвал широкий резонанс среди американских правоохранителей и стал объектом федерального расследования.

На месте происшествия были вызваны агенты ФБР и Бюро по вопросам алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Их присутствие указывает на вероятное нарушение федерального законодательства об обороте оружия и взрывчатки.

Некоторые американские СМИ, ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах, сообщили, что взрыв произошел во время транспортировки взрывчатки саперной командой, которая работала на территории учебного заведения.

Центр, где произошла трагедия, выполняет роль специализированного учебного комплекса и штаб-квартиры саперного подразделения департамента шерифа округа. Сейчас территория объекта оцеплена, а доступ к нему ограничен.

Представители власти не комментируют, есть ли версия о теракте или преступной халатности, однако шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявил, что ситуация чрезвычайно серьезная, и все детали будут обнародованы после завершения первого этапа следствия.

"Мы потеряли трех наших людей. Это ужасный день для всего правоохранительного сообщества округа", - заявил Роберт Луна.

Тела погибших еще не были официально идентифицированы, ожидается судебно-медицинская экспертиза. Имена будут объявлены после оповещения родственников.