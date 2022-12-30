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Потужний томагавк плеймейкера "Оклахоми" підсолодив поразку в Шарлотті: момент дня в НБА

Фото: Тре Манн декласував оборону "Хорнетс" (finance.yahoo.com)
Автор: Антон Федорців

"Перший номер" Тре Манн із розкішним слемданком за "Оклахома-Сіті Тандер" потрапив нагору підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий плеймейкер ефектно закрив стартову чверть поєдинку проти "Шарлотта". 21-річний виконавець прорвався під щит суперника, завів м'яч за голову та в польоті вгатив "апельсин" згори.

Ефектна гра Манна не врятувала "Оклахому" від виїзної поразки. "Хорнетс" упевнено перемогли в основний час (121:113). Обидві команди наразі залишаються поза межами плей-офф сезону.

Сам оборонець "Тандер" провів на майданчику майже 23 хвилини. За цей час він встиг набрати 17 очок, зробив 3 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим на паркеті став одноклубник Манна Шей Гілджис-Александер (28 пунктів).

Хто такий Тре Манн

Уродженець Флориди, на студентському рівні виступав за місцевий клуб "Флорида Гейторс". У 2021 році обраний під 18-м номером драфту НБА.

Підписав контракт із "Оклахомою" торік у серпні. Провів 60 матчів регулярного чемпіонату в дебютному сезоні. Середні цифри – 10.4 очок, 2.9 підбирання, 1.5 передача, 0.8 перехоплень.

У нинішній кампанії Манн вже провів 30 поєдинків. Актуальні показники наразі поступаються минулорічним. Наприклад, плеймейкер поки набирає всього 8.9 очок у середньому.

До слова, напередодні форвард "Нью-Орлеана" Вільямсон очолив хіт-парад із данком після соло.

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