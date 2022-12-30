RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мощный томагавк плеймейкера "Оклахомы" подсластил поражение в Шарлотте: момент дня в НБА

Фото: Тре Манн деклассировал оборону "Хорнетс" (finance.yahoo.com)
Автор: Антон Федорцив

"Первый номер" Тре Манн с роскошным слэм-данком за "Оклахома-Сити Тандер" попал наверх подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой плеймейкер эффектно закрыл стартовую четверть поединка против "Шарлотта". 21-летний исполнитель прорвался под щит соперника, завел мяч за голову и в полете вколотил "апельсин" сверху.

Эффектная игра Манна не спасла "Оклахому" от выездного поражения. "Хорнетс" уверенно выиграли в основное время (121:113). Обе команды остаются за пределами плей-офф сезона.

Сам защитник "Тандер" провел на площадке около 23 минут. За это время он успел набрать 17 очков, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным на паркете стал одноклубник Манна Шей Гилджес-Александер (28 пунктов).

Кто такой Тре Манн

Уроженец Флориды, на студенческом уровне выступал за местный клуб "Флорида Гейторс". В 2021 году избран под 18-м номером драфта НБА.

Подписал контракт с "Оклахомой" в августе прошлого года. Провел 60 матчей регулярного чемпионата в дебютном сезоне. Средние цифры – 10.4 очков, 2.9 подбора, 1.5 передача, 0.8 перехватов.

В нынешней кампании Манн уже провел 30 поединков. Актуальные показатели пока уступают прошлогодним. К примеру, плеймейкер в данный момент набирает всего 8.9 очков в среднем.

К слову, накануне форвард "Нью-Орлеана" Уильямсон возглавил хит-парад с данком после соло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол