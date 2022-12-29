Сольний прохід молодого форварда "Нью-Орлеана" з данком: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

22-річний американець став найкращим на паркеті в протистоянні з "Міннесотою". Зокрема, в третій чверті він пройшов із власної половини під кільце суперника та вгатив м'яч згори. Усі суперники на шляху Вільямсона виконали роль статистів.

Для "Пеліканс" матч завершився мінімальною перемогою (119:118). Тепер "Нью-Орлеан" став лідером Західної конференції НБА. Аналогічні до луїзіанців показники в "Денвер Наггетс" – 22 перемоги, 12 поразок.

Вільямсон провів у грі майже 34 хвилини. За цей час він встиг набрати 43 очки, зробив 3 підбирання і віддав 5 передач. Зірки "Тімбервулвз" – Антоні Едвардс і Д'Aнджело Расселл – набрали на 16 пунктів менше.

Хто такий Зайон Вільямсон

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Дюк Блю Девілз". Перший номер драфту НБА-2019.

У дебютному сезоні на рівні асоціації провів 24 матчі за "Пеліканс", а вже за рік грав у Матчі всіх зірок НБА. Пропустив усю кампанію 2021/22 через перелом правої ноги.

Влітку 2019 року Вільямсон підписав 5-річний контракт із брендом Jordan на 75 млн доларів. Коли сезон 2019/20 призупинили через пандемію, то форвард виплатив місячну зарплату працівникам "Смуті-кінг-центру" з власної кишені.