"Потужний символ". Як виглядає нова форма збірної України з футболу

Ексклюзивним постачальником екіпірування для національних команд України тепер є Adidas. УАФ та німецький бренд підписали довгостроковий контракт.

Основний комплект виконаний у жовтому кольорі з трьома синіми смугами на плечах та гаслом "Слава Україні!" на спині. Зазначається, що форма вшановує зв'язок між українською культурою та футболом.

Попереднім виробником екіпіровки для збірної України була компанія Joma, співпраця з якою тривала з 2017 до 2024 року. У формі від Adidas українська команда виступила на двох чемпіонатах Європи: у 2012 та 2016 роках.

Безпосередньо на футбольному полі українські футболісти у новій формі вперше з'являться 11 жовтня. В ній національна команда зіграє в поєдинку Ліги націй проти збірної Грузії.

Скільки коштує нова форма збірної України

Нові комплекти футбольної форми національної команди вже представлені на сайті Adidas в Україні. Є дорослі і дитячі варіанти.

Футболки для дорослих коштують 3 999 грн., шорти – 1 599 грн., гетри – 799 грн.Дитяча футболка обійдеться в 2 999 грн., а шорти – в 1 299 грн.