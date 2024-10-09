Чергова зірка збірної України ризикує пропустити матч Ліги націй

Футболісти національної команди України прибули до польського міста Познань, де 11 жовтня зіграють номінально домашній поєдинок Ліги націй УЄФА проти Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

У першому тренуванні взяли участь усі гравці, викликані Сергієм Ребровим до складу. Втім, один футболіст готувався окремо від загальної групи.

Річ про півзахисника донецького "Шахтаря" Тараса Степаненка. У досвідченого футболіста – пошкодження медіальної колатеральної зв'язки колінного суглобу. Участь 35-річного хавбека в поєдинку з Грузією наразі під питанням. Тренерський штаб розраховує на повне відновлення гравця до другого матчу жовтневої сесії – проти команди Чехії.

У найближчі дні "синьо-жовті" проведуть два номінально домашні матчі у групі В1 Ліги націй 2024/2025. Обидві зустрічі відбудуться в Польщі. 11 жовтня у Познані підопічні Реброва зіграють поєдинок проти Грузії. А 14-го у Вроцлаві зустрінуться з командою Чехії.

Фото: Перше тренування у Познані (УАФ)