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"Мощный символ". Как выглядит новая форма сборной Украины по футболу

Фото: Новая форма сборной (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Украинская ассоциация футбола представила новый комплект формы национальной сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Эксклюзивным поставщиком экипировки для национальных команд Украины теперь является Adidas. УАФ и немецкий бренд подписали долгосрочный контракт.

Основной комплект выполнен в желтом цвете с тремя синими полосами на плечах и лозунгом "Слава Україні!" на спине. Отмечается, что форма чествует связь между украинской культурой и футболом.

Предыдущим производителем экипировки для сборной Украины была компания Joma, сотрудничество с которой длилось с 2017 до 2024 года. В форме от Adidas украинская команда выступила на двух чемпионатах Европы: в 2012 и 2016 годах.

Непосредственно на футбольном поле украинские футболисты в новой форме впервые появятся 11 октября. В ней национальная команда сыграет в поединке Лиги наций против сборной Грузии.

Сколько стоит новая форма сборной Украины

Новые комплекты футбольной формы национальной команды уже представлены на сайте Adidas в Украине. Имеются взрослые и детские варианты.

Футболки для взрослых стоят 3 999 грн., шорты – 1 599 грн., гетры – 799 грн. Детская футболка обойдется в 2 999 грн., а шорты – в 1 299 грн.

Ранее стало известно, что очередная звезда сборной Украины рискует пропустить матч Лиги наций.

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