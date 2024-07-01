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Потужний сигнал. В Повітряних силах прокоментували можливу передачу ізраїльських Patriot

Фото: Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі Україна гостро потребує системи протиповітряної оборони (ППО) та ракети до них. Можлива передача ізраїльських систем Patriot стала б потужним сигналом від партнерів щодо підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Україна потребує більше ППО 

Як відзначив Євлаш, він не володіє інформацією щодо кількості та модифікацій ізраїльських Patriot, які можуть передати Україні, оскільки Повітряні сили працюють безпосередньо з тим, що вже є. 

Загалом Україна гостро потребує системи ППО, а також ракети до них. Серед наявних систем, як розповів речник, є, наприклад, Hawk. Вони не є новими, оскільки були розробкою перед Patriot. Останні ж є більш модернізованою системою, які ефективно зарекомендували себе та ефективно протистоять російським ракетам, а також БпЛА. 

Patriot модифікації PAC-2

Відповідаючи на питання про те, що Україна може отримати Patriot модифікації PAC-2, а також ракети до них, Євлаш відповів, що це неабияк допоможе українській ППО. Зокрема він додав, що Сили оборони успішно поєднують старі радянські системи із сучасними комплексами. 

"Такого досвіду, напевно, немає в жодної країни світу... Тому звичайно, що це досить потужний сигнал партнерів про підтримку України. Було б добре, якби подібні системи надходили в найкоротші терміни. Оскільки ми бачимо яка динаміка бойових дій зараз, яка інтенсивність і ці системи необхідні нам буквально на вчора", - відзначив Євлаш. 

Україна може отримати ізраїльські Patriot 

Минулого тижня голова Міністерства оборони України Рустем Умєров порушив питання передачі систем Patriot з ізраїльським колегою Йоавом Галантом. Зокрема в можливій угоді також передбачена участь Сполучених Штатів Америки. Останні ж повинні спочатку викупити ізраїльські системи. 

Детальніше про це можна почитати в матеріалі "Україна отримає ізраїльські Patriot? Про що пишуть ЗМІ та що може завадити угоді".  

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ІзраїльППОПовітряні сили України