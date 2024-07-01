Потужний сигнал. В Повітряних силах прокоментували можливу передачу ізраїльських Patriot

Україна потребує більше ППО

Як відзначив Євлаш, він не володіє інформацією щодо кількості та модифікацій ізраїльських Patriot, які можуть передати Україні, оскільки Повітряні сили працюють безпосередньо з тим, що вже є.

Загалом Україна гостро потребує системи ППО, а також ракети до них. Серед наявних систем, як розповів речник, є, наприклад, Hawk. Вони не є новими, оскільки були розробкою перед Patriot. Останні ж є більш модернізованою системою, які ефективно зарекомендували себе та ефективно протистоять російським ракетам, а також БпЛА.

Patriot модифікації PAC-2

Відповідаючи на питання про те, що Україна може отримати Patriot модифікації PAC-2, а також ракети до них, Євлаш відповів, що це неабияк допоможе українській ППО. Зокрема він додав, що Сили оборони успішно поєднують старі радянські системи із сучасними комплексами.

"Такого досвіду, напевно, немає в жодної країни світу... Тому звичайно, що це досить потужний сигнал партнерів про підтримку України. Було б добре, якби подібні системи надходили в найкоротші терміни. Оскільки ми бачимо яка динаміка бойових дій зараз, яка інтенсивність і ці системи необхідні нам буквально на вчора", - відзначив Євлаш.

Україна може отримати ізраїльські Patriot

Минулого тижня голова Міністерства оборони України Рустем Умєров порушив питання передачі систем Patriot з ізраїльським колегою Йоавом Галантом. Зокрема в можливій угоді також передбачена участь Сполучених Штатів Америки. Останні ж повинні спочатку викупити ізраїльські системи.

Детальніше про це можна почитати в матеріалі "Україна отримає ізраїльські Patriot? Про що пишуть ЗМІ та що може завадити угоді".