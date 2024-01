Потужний нокаут у першому раунді. Черговий українець яскраво дебютував у США: відео

30-річний важковаговик легко розібрався з господарем рингу Данте Вільямсом. Бій завершився технічним нокаутом у стартовому раунді.

Із перших секунд поєдинку Рогава приголомшив опонента потужними ударами. Уже в середині раунду Вільямсу стало непросто відповідати на випади українця. Згодом же він почав пропускати удар за ударом.

За хвилину з хвостиком до гонгу Рогава затиснув суперника в куті рингу. Український боксер спрямував на нього потужні удари обома руками. Американець не міг опиратися і беззахисний опинився на канатах, тож рефері зупинив бій та віддав перемогу Рогаві.

Muay Thai kickboxing legend Tsotne Rogava Цотне Бадрієвич Рогава (4-0) stops Dante Williams (4-1) in the heavyweight division in the first round in Tacoma, USA. pic.twitter.com/Wagx37MPB0