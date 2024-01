Мощный нокаут в первом раунде. Очередной украинец ярко дебютировал в США: видео

30-летний тяжеловес легко разобрался с хозяином ринга Данте Уильямсом. Бой завершился техническим нокаутом в стартовом раунде.

С первых секунд поединка Рогава ошеломил оппонента мощными ударами. Уже в середине раунда Уильямсу стало непросто отвечать на выпады украинца. Впоследствии он начал пропускать удар за ударом.

За минуту с небольшим до гонга Рогава зажал соперника в углу ринга. Украинский боксер направил на него мощные удары обеими руками. Американец не мог противиться и беззащитный оказался на канатах, поэтому рефери остановил бой и отдал победу Рогаве.

Muay Thai kickboxing legend Tsotne Rogava Цотне Бадрієвич Рогава (4-0) stops Dante Williams (4-1) in the heavyweight division in the first round in Tacoma, USA. pic.twitter.com/Wagx37MPB0