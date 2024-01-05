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Мощный нокаут в первом раунде. Очередной украинец ярко дебютировал в США: видео

Такая, Пятница 05 января 2024 14:52
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Мощный нокаут в первом раунде. Очередной украинец ярко дебютировал в США: видео Фото: Цотне Рогава только побеждал на профи-ринге (fbu.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Цотне Рогава со зрелищной победы начал американский этап профессиональной карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

30-летний тяжеловес легко разобрался с хозяином ринга Данте Уильямсом. Бой завершился техническим нокаутом в стартовом раунде.

С первых секунд поединка Рогава ошеломил оппонента мощными ударами. Уже в середине раунда Уильямсу стало непросто отвечать на выпады украинца. Впоследствии он начал пропускать удар за ударом.

За минуту с небольшим до гонга Рогава зажал соперника в углу ринга. Украинский боксер направил на него мощные удары обеими руками. Американец не мог противиться и беззащитный оказался на канатах, поэтому рефери остановил бой и отдал победу Рогаве.

Кто такой Цотне Рогава

Уроженец грузинского Зугдиди, в детстве переехал в Одессу. Там стал заниматься тайским боксом и кикбоксингом.

В любительском боксе впервые выступил в 2013 году и завоевал бронзовую медаль чемпионата Украины. В дальнейшем параллельно выступал в нескольких видах боевых искусств. Окончательно сосредоточился на боксе перед Олимпиадой-2020. Впрочем, в Токио завершил выступления на стадии 1/8 финала.

Весной 2021 года провел дебютный поединок на профессиональном уровне. Затем подписал контракт с американской промоутерской компанией Probellum. Рекорд на профи-ринге – 4 победы (3 – нокаутом), 0 поражений.

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