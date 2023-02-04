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Потужний крок. Уряд ухвалив рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони

Фото: eряд ухвалив рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд ухвалив постанову щодо запровадження системи Delta у Силах оборони. Платформа допоможе нашим воїнам швидше звільнити територію України від окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Технології дозволяють нашим бійцям знати про ворога більше, ніж він навіть може уявити. Тепер всі сили безпеки і оборони офіційно зможуть користуватися платформою Delta. Уряд ухвалив відповідну постанову", - пише Федоров.

Як пояснив міністр, рішення Кабміну, є потужним кроком, оскільки система Delta дозволяє нашим солдатам в режимі онлайн бачити поле бою й розташування ворожих військ. Також до платформи підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, стаціонарних камер, радарів, чатботів тощо.

"Delta - важливий компонент під час планування військових операцій. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу, додаючи нові функції. Впевнений, Delta допоможе нашим бійцям швидше звільнити всю територію України від окупантів", - додав Федоров.

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