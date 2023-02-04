RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мощный шаг. Правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны

Фото: gравительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство приняло постановление о внедрении системы Delta в Силах обороны. Платформа поможет нашим воинам быстрее освободить территорию Украины от оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Технологии позволяют нашим бойцам знать о враге больше, чем он даже может вообразить. Теперь все силы безопасности и обороны официально смогут пользоваться платформой Delta. Правительство приняло соответствующее постановление", - пишет Федоров.

Как пояснил министр, решение Кабмина является мощным шагом, поскольку система Delta позволяет нашим солдатам в режиме онлайн видеть поле боя и расположение вражеских войск. Также к платформе подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатов и т.д.

"Delta - важный компонент при планировании военных операций. Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу, добавляя новые функции. Уверен, Delta поможет нашим бойцам быстрее освободить всю территорию Украины от оккупантов", - добавил Федоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине